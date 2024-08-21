ЦИК Узбекистана допустила к выборам все пять зарегистрированных в стране партий

Все пять политических партий Узбекистана получили разрешение от Центризбиркома (ЦИК) на участие в выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента), а также областных, районных и городских кенгашей, которые пройдут 27 октября.

Все пять политических партий Узбекистана получили разрешение от Центризбиркома (ЦИК) на участие в выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента), а также областных, районных и городских кенгашей, которые пройдут 27 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Таким образом, в выборах примут участие Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Народно-демократическая партия Узбекистана, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

Теперь высшие органы партий должны выдвинуть кандидатов в депутаты. Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 65 дней до выборов и заканчивается за 45 дней до выборов.

Выборы в Узбекистане впервые пройдут на основе мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системы. В этой системе избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе (голосование за кандидата), остальные 75 — по пропорциональной, то есть на основе голосов, отданных политическим партиям (по партийным спискам).

Партии могут выдвигать 75 кандидатов в депутаты по одномандатным округам, то есть по одному кандидату в депутаты по каждому избирательному округу, а также от 75 до 100 кандидатов в депутаты по списку партии.

Число женщин должно составлять не менее 40% от числа кандидатов в депутаты, выдвинутых от партии по одномандатным избирательным округам, а также на основе списка.