ЦИК Узбекистана допустил к выборам все пять зарегистрированных партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана рассмотрела заявки на участие в выборах президента всех пяти зарегистрированных в республике политических партий и допустила их к назначенным на 24 октября выборам.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана рассмотрела заявки на участие в выборах президента всех пяти зарегистрированных в республике политических партий и допустила их к назначенным на 24 октября выборам.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что партиям выданы необходимые документы, и теперь они могут обратиться в ЦИК с заявлениями о регистрации своих кандидатов в президенты республики.

В соответствии с законодательством Узбекистана, правом выдвижения кандидатов в президенты обладают лишь политические партии. В республике официально зарегистрированы Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия.

Действующий глава республики Шавкат Мирзиёев идет на выборы от Либерально-демократической партии.