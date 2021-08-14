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ЦИК Узбекистана допустил к выборам все пять зарегистрированных партий

ЦИК Узбекистана допустил к выборам все пять зарегистрированных партий Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана рассмотрела заявки на участие в выборах президента всех пяти зарегистрированных в республике политических партий и допустила их к назначенным на 24 октября выборам.
Другие страны
14 августа 2021 г. 16:20
ЦИК Узбекистана допустил к выборам все пять зарегистрированных партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана рассмотрела заявки на участие в выборах президента всех пяти зарегистрированных в республике политических партий и допустила их к назначенным на 24 октября выборам.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что партиям выданы необходимые документы, и теперь они могут обратиться в ЦИК с заявлениями о регистрации своих кандидатов в президенты республики.

В соответствии с законодательством Узбекистана, правом выдвижения кандидатов в президенты обладают лишь политические партии. В республике официально зарегистрированы Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия.

Действующий глава республики Шавкат Мирзиёев идет на выборы от Либерально-демократической партии.

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