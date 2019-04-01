ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента после подсчёта 40,21% бюллетеней - ОБНОВЛЕНО - 5

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский после подсчёта 40,21% бюллетеней набирает 30,23% голосов в первом туре выборов президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко - 16,65%, передаёт Report со ссылкой на ЦИК Украины.

На третьем месте лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,14% голосов. Следом идёт кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (11,48%).

*** 06:08

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, набирая 30,10% голосов по итогам обработки 27,74% бюллетеней.

Как передаёт Report, соответствующие данные предоставлены ЦИК Украины.

Следом за Зеленским идёт действующий президент Украины Петр Порошенко с 16,77% голосов избирателей.

На третьем месте лидер партии "Батькивщин" Юлия Тимошенко с 13,25% голосов.

*** 04:08

По итогам обработки 14,72% бюллетеней в первом туре выборов президента Украины лидирует Владимир Зеленский (30%). При этом разрыв между ним и Петром Порошенко (2-е место) увеличился почти в два раза: 30% против 16,73%.

На третьем месте по-прежнему Юлия Тимошенко, она набирает 13,46%.

*** 01:55

Явка избирателей в первом туре выборов президента Украины составила 63,48%, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

После обработки 1,99% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский с 27,53%.

На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко - 17,39%, на третьем - Юлия Тимошенко с 15,80%.

*** 01:10

По итогам обработки 1,1% бюллетеней в первом туре выборов президента Украины лидирует Владимир Зеленский (26,99%), следом идут Петр Порошенко (17,57%) и Юлия Тимошенко (16,40%). В пятёрку промежуточных лидеров голосования также входят Юрий Бойко (9,39%) и Олег Ляшко (8,89%), передаёт Report со ссылкой на Центральную избирательной комиссию.

*** 00:08

После обработки 0,17% бюллетеней в первом туре выборов президента Украины лидирует действующий президент Петр Порошенко, второе место занимает шоумен Владимир Зеленский, третье - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Как передаёт Report со ссылкой на информагенство УНИАН, Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По первым подсчётам ЦИК, Петра Порошенко поддержали 24,76%, Владимира Зеленского - 23,60%, за Юлию Тимошенко проголосовали 17,07%.

Как сообщалось ранее, в Украине завершилось голосование на первом туре выборов президента Украины. По данным "Национального экзит-пола 2019" по состоянию на 18:00 в первом туре выборов президента Украины побеждает шоумен Владимир Зеленский с результатом 30,4%.