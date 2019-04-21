ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

21 апреля, 2019 23:25

https://report.az/storage/news/5a7f6b6e7c171346a22544d2fe5a2ba6/eda6a50b-f3c3-43c6-8e65-942e299aa4cc_292.jpg Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала первые результаты выборов президента, согласно которым лидерство достаётся Владимиру Зеленскому. Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, после обработки 1,47% Зеленский получает 70,82% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 26,82%. По результатам экзитпола, победу на выборах одержал Зеленский, набрав 73,2% голосов. Порошенко признал своё поражение и отметил готовность "ввести в курс дела" Зеленского до инаугурации.

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