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ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала первые результаты выборов президента, согласно которым лидерство достаётся Владимиру Зеленскому.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, после обработки 1,47% Зеленский получает 70,82% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 26,82%.

По результатам экзитпола, победу на выборах одержал Зеленский, набрав 73,2% голосов.

Порошенко признал своё поражение и отметил готовность "ввести в курс дела" Зеленского до инаугурации.

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