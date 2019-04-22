ЦИК Украины обработал 17,53% бюллетеней, Зеленский лидирует

Согласно данным онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, после обработки 17.53% бюллетеней на выборах нового президента страны продолжает лидировать Владимир Зеленский.

Как передаёт Report со ссылкой на данные ЦИК, разрыв между ним и Петром Порошенко несколько возрос.

Так, Зеленский сейчас набирает 73.31%, в то время как Порошенко - 24.35%.

После обработки 1,61% протоколов у кандидатов было 70,94% и 26,71% соответственно.

Напомним, в это воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов.