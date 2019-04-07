ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Украины в воскресенье подвела официальные итоги первого тура голосования на выборах президента страны, который прошел 31 марта, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

На заседании ЦИК было объявлено, что по результатам обработки электронных и бумажных протоколов кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко - 15,95%, явка составила 62,8%.

Теперь, оба кандидата в президенты официально имеют право приступить к агитации перед вторым туром голосования, который назначен на 21 апреля.