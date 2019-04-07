ЦИК Украины объявил дату второго тура президентских выборов

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля, сообщила в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук по итогам голосования за постановление.

"Соответствующее постановление принято", - сказала Слипачук на брифинге, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что выборы президента прошли в Украине 31 марта. Во второй тур вышли кандидат в президенты Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов, и действующий глава государства Петр Порошенко, которого поддержали 15,95% граждан.