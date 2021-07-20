ЦИК Перу объявил Кастильо победителем президентских выборов

Перуанский избирком официально объявил представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо победившим на президентских выборах, которые прошли 6 июня.

Перуанский избирком официально объявил представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо победившим на президентских выборах, которые прошли 6 июня.

Как передает Report со ссылкой на AFP, жюри утвердило подсчет голосов, согласно которому господина Кастильо поддержали 50,12 процента избирателей.

"Я провозглашаю Хосе Педро Кастильо Терронеса президентом республики", - сказала генеральный секретарь Национальной избирательной коллегии Перу Лурдес Рита Варгас Уаман.

За господина Кастильо проголосовали 8,8 млн человек. Представительница партии "Народная сила", дочь экс-президента Альберто Фухимори - Кейко Фухимори - набрала около 49,9 процентов голосов. Она отстала от лидера примерно на 44 тыс. голосов.

В ноябре 2020 года Конгресс Перу объявил импичмент президенту Мартину Вискарру. Его обвинили во взяточничестве в период, когда он работал губернатором региона Мокегуа в 2011–2014 годах. Президентом стал Мануэль Мерино. Он подал в отставку 15 ноября после гибели двух человек во время разгона протестов против правительства.