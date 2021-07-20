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ЦИК Перу объявил Кастильо победителем президентских выборов

ЦИК Перу объявил Кастильо победителем президентских выборов Перуанский избирком официально объявил представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо победившим на президентских выборах, которые прошли 6 июня.
Другие страны
20 июля 2021 г. 06:34
ЦИК Перу объявил Кастильо победителем президентских выборов
Педро Кастильо

Перуанский избирком официально объявил представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо победившим на президентских выборах, которые прошли 6 июня.

Как передает Report со ссылкой на AFP, жюри утвердило подсчет голосов, согласно которому господина Кастильо поддержали 50,12 процента избирателей.

"Я провозглашаю Хосе Педро Кастильо Терронеса президентом республики", - сказала генеральный секретарь Национальной избирательной коллегии Перу Лурдес Рита Варгас Уаман.

За господина Кастильо проголосовали 8,8 млн человек. Представительница партии "Народная сила", дочь экс-президента Альберто Фухимори - Кейко Фухимори - набрала около 49,9 процентов голосов. Она отстала от лидера примерно на 44 тыс. голосов.

В ноябре 2020 года Конгресс Перу объявил импичмент президенту Мартину Вискарру. Его обвинили во взяточничестве в период, когда он работал губернатором региона Мокегуа в 2011–2014 годах. Президентом стал Мануэль Мерино. Он подал в отставку 15 ноября после гибели двух человек во время разгона протестов против правительства.

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