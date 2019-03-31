ЦИК не зафиксировала системных нарушений на выборах президента Украины

В настоящее время во время голосования на выборах президента Украины системных нарушений зафиксировано не было.

Как передаёт Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила журналистам секретарь Центральной избирательной комиссии страны Наталья Бернацкая.

"Никаких системных нарушений во время голосования не зафиксировано. Есть единичные случаи, но они являются классическими для любого голосования и любой избирательной кампании", - отметила Бернацкая.

Она уточнила, что фиксируются случаи, когда избиратели фотографируют результаты своего волеизъявления, также единичные случаи подвоза граждан к отдельным участкам.