ЦИК может дать окончательные данные по выборам президента Украины до 1 мая - ОБНОВЛЕНО

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины может объявить официальные окончательные данные по итогам выборов президента Украины до 1 мая.

Как передаёт Report, такое мнение высказал в воскресенье, 21 апреля, вечером экс-глава ЦИК Михаил Охендовский.

"Поздравление Петром Порошенко Владимира Зеленского с победой на выборах президента - это сигнал окружным и участковым комиссиям, что не надо ничего выгадывать, а передавать данные в ЦИК", - сказал Охендовский.

Он выразил надежду, что "уже завтра (в понедельник, 22 апреля) в ЦИК поступят первые протоколы от окружных избирательных комиссий".

"Думаю, что до 1 мая будут объявлены официальные окончательные данные выборов президента Украины". При этом он напомнил, что у ЦИК есть 10 дней для подведения итогов выборов.

Тем временем, после обработки 5.96% бюллетеней Зеленский получает 72.00% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25.68%.

*** 23:25

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала первые результаты выборов президента, согласно которым лидерство достаётся Владимиру Зеленскому.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, после обработки 1,47% бюллетеней Зеленский получает 70,82% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 26,82%.

По результатам экзитпола, победу на выборах одержал Зеленский, набрав 73,2% голосов.

Порошенко признал своё поражение и отметил готовность "ввести в курс дела" Зеленского до инаугурации.