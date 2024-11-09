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ЦИК Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента

ЦИК Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу в нем действующего президента Майи Санду. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС,
Другие страны
9 ноября 2024 г. 17:41
ЦИК Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу в нем действующего президента Майи Санду.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС,

"Избранным объявляется кандидат Майя Санду, выдвинутый политической партией "Партия действия и солидарности", набравший наибольшее количество голосов во втором туре - 930 139 голосов", - зачитала председатель ЦИК Анжелика Караман проект постановления, который был принят единогласно.

В нем отмечается, что постановление вступает в силу с сегодняшнего дня и направляется на утверждение в Конституционный суд. Оно может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение трех дней.

По данным ЦИК, во втором туре Санду получила 55,33% голосов, обойдя кандидата от оппозиции Александра Стояногло.

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Версия на азербайджанском языке Moldova MSK Sandunun prezident seçkilərində qələbəsini təsdiqləyib

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