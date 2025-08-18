О нас

ЦИК Молдовы одобрил свыше 100 кандидатов на выборы от оппозиционного блока

ЦИК Молдовы одобрил свыше 100 кандидатов на выборы от оппозиционного блока Центризбирком (ЦИК) Молдовы зарегистрировала список из 104 кандидатов от избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" на парламентские выборы.
Другие страны
18 августа 2025 г. 17:49
ЦИК Молдовы одобрил свыше 100 кандидатов на выборы от оппозиционного блока

Центризбирком (ЦИК) Молдовы зарегистрировала список из 104 кандидатов от избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" на парламентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Комиссия также одобрила в понедельник список из 103 кандидатов от избирательного блока "Альтернатива" и 101 кандидата от партии "Движение Респект Молдова".

Проведение парламентских выборов в стране запланировано на 28 сентября. ЦИК 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдовы бывшего президента страны Владимира Воронина.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Председательствующая в ОБСЕ Финляндия начала процесс по Минской группе
Председательствующая в ОБСЕ Финляндия начала процесс по Минской группе
18 августа 2025 г. 18:34
Трамп: ХАМАС не вернет оставшихся израильских заложников, пока не будет уничтожен
Трамп: ХАМАС не вернет оставшихся израильских заложников, пока не будет уничтожен
18 августа 2025 г. 17:53
Трамп перед встречей с Зеленским заявил, что играть нужно только на победу
Трамп перед встречей с Зеленским заявил, что играть нужно только на победу
18 августа 2025 г. 17:46
Трамп поделился ожиданиями от предстоящей встречи с лидерами европейских стран в США
Трамп поделился ожиданиями от предстоящей встречи с лидерами европейских стран в США
18 августа 2025 г. 17:40
Премьер Радован Вишкович подал в отставку
Премьер Радован Вишкович подал в отставку
18 августа 2025 г. 17:05
Полиция Дубая предотвратила кражу розовых бриллиантов на сумму $25 млн
Полиция Дубая предотвратила кражу розовых бриллиантов на сумму $25 млн
18 августа 2025 г. 16:26
Число погибших при взрыве на российском заводе Эластик возросло до 23 человек
Число погибших при взрыве на российском заводе "Эластик" возросло до 23 человек
18 августа 2025 г. 16:17
Рейтинг Трампа вырос после переговоров с Путиным на Аляске
Рейтинг Трампа вырос после переговоров с Путиным на Аляске
18 августа 2025 г. 15:20
Йоханн Вадефуль: Без поддержки Китая война против Украины была бы невозможна
Йоханн Вадефуль: Без поддержки Китая война против Украины была бы невозможна
18 августа 2025 г. 14:58
Зеленский: Россия преднамеренно атаковала энергетические объекты Азербайджана в Украине
Зеленский: Россия преднамеренно атаковала энергетические объекты Азербайджана в Украине
18 августа 2025 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi