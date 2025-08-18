ЦИК Молдовы одобрил свыше 100 кандидатов на выборы от оппозиционного блока

Центризбирком (ЦИК) Молдовы зарегистрировала список из 104 кандидатов от избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" на парламентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Комиссия также одобрила в понедельник список из 103 кандидатов от избирательного блока "Альтернатива" и 101 кандидата от партии "Движение Респект Молдова".

Проведение парламентских выборов в стране запланировано на 28 сентября. ЦИК 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдовы бывшего президента страны Владимира Воронина.