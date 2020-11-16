ЦИК Молдовы объявил о победе Санду на выборах президента

Действующий президент Игорь Додон получил 42,2%.

Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдовы, набрав 57,75% голосов, у ее соперника Игоря Додона - 42,25%. Как передает Report,об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, явка на выборах составила 52,78%.

Как ранее в понедельник сообщил в ходе брифинга замглавы Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан, действующий президент Игорь Додон получил 42,2%.

"57,74% отдали свои голоса за кандидата Майю Санду и 42,26% отдали свои голоса за независимого кандидата Игоря Додона. Осталось дождаться данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако они не могут повлиять на результаты", - сказал Шарбан. По его словам, выборы прошли при высокой явке - 52%.

Он уточнил, что это предварительные данные, которые собраны с помощью автоматизированной системы ЦИК. Окончательные итоги буду подведены после физического поступления протоколов от избирательных комиссий. У ЦИК есть пять дней на подведение итогов, которые должны быть переданы на утверждение в Конституционный суд.