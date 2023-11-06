ЦИК Молдовы: Действующий мэр Кишинева выигрывает на местных выборах

Действующий мэр молдавской столицы, лидер партии MAN Ион Чебан побеждает на выборах в первом туре.

Действующий мэр молдавской столицы, лидер партии MAN Ион Чебан побеждает на выборах в первом туре.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после подсчета 100% протоколов.

Чебан опередил своего основного конкурента, кандидата от PAS Лилиана Карпа, который набрал, по предварительным данным ЦИК, 28,23% голосов избирателей.

Согласно законодательству о выборах, кандидат в мэры считается избранным, если он получил более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

За Чебана проголосовали, по меньшей мере, 132 802 человека, это на 58 728 больше, чем у Карпа, за которого отдали свои голоса 74 074 человека.

На третьем месте - кандидат от Партии социалистов Адриан Албу с 4,52%, за него проголосовал, как минимум, 11 871 избиратель.

Всеобщие местные выборы прошли в Молдове в воскресенье, 5 ноября. Как сообщили в Центризбиркоме, на 21.00 воскресенья в целом по республике в выборах приняло участие более 41,41% внесенных в списки избирателей – около 1 147 610 человек.