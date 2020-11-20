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ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов

ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов Она получила 943 006 голосов в свою поддержку
Другие страны
20 ноября 2020 г. 16:10
ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Молдовы подвела итоги прошедшего 15 ноября второго тура выборов президента и объявила их победителем главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, решение было принято сегодня на заседании комиссии, оно проходит в формате видеоконференции.

"Избранным признается кандидат Майя Санду, выдвинутая Партией действия и солидарности, которая получила больше всего голосов в свою поддержку - 943 006", - сказал председатель ЦИК Дорин Чимил.

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