ЦИК Литвы утвердил итоги парламентских выборов

Главная избирательная комиссия Литвы утвердила результаты выборов в Сейм (парламент), которые прошли в два тура 13 и 27 октября.

Главная избирательная комиссия Литвы утвердила результаты выборов в Сейм (парламент), которые прошли в два тура 13 и 27 октября.

Как передает Report , официальные итоги голосования представила журналистам председатель комиссии Лина Петронене.

"Итоги выборов официально утверждены по общему согласию членов комиссии", - сказала она.

Выборы выиграла находившаяся четыре года в оппозиции Социал-демократическая партия Литвы, которой предстоит сформировать правящую коалицию. У нее 52 мандата из 141.

Правившая до этого консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" осталась второй с 28 мандатами. Ее председатель Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принимает на себя ответственность за неудачу и покидает пост.

Входивший в прежнее парламентское большинство Союз либералов Литвы, который возглавляет спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, получил всего 12 мест.