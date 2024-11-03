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ЦИК Литвы утвердил итоги парламентских выборов

ЦИК Литвы утвердил итоги парламентских выборов Главная избирательная комиссия Литвы утвердила результаты выборов в Сейм (парламент), которые прошли в два тура 13 и 27 октября.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 19:14
ЦИК Литвы утвердил итоги парламентских выборов

Главная избирательная комиссия Литвы утвердила результаты выборов в Сейм (парламент), которые прошли в два тура 13 и 27 октября.

Как передает Report, официальные итоги голосования представила журналистам председатель комиссии Лина Петронене.

"Итоги выборов официально утверждены по общему согласию членов комиссии", - сказала она.

Выборы выиграла находившаяся четыре года в оппозиции Социал-демократическая партия Литвы, которой предстоит сформировать правящую коалицию. У нее 52 мандата из 141.

Правившая до этого консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" осталась второй с 28 мандатами. Ее председатель Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принимает на себя ответственность за неудачу и покидает пост.

Входивший в прежнее парламентское большинство Союз либералов Литвы, который возглавляет спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, получил всего 12 мест.

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