ЦИК Израиля опубликовал уточненные результаты выборов

Утром в среду, 25 сентября, Центральная избирательная комиссия Израиля опубликовала уточненные результаты выборов в Кнессет 22-го созыва, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Согласно опубликованным данным, блок "Кахоль Лаван" набрал 33 мандата, партия "Ликуд" – 32 (а не 31, как сообщалось ранее), Объединенный арабский список – 13, ШАС израильская ультра-религиозная политическая партия– 9, НДИ – 8, "Яадут а-Тора" – 7 (а не 8), "Ямина" – 7, "Авода-Гешер" – 6, "Демократический лагерь" – 5.

В заявлении ЦИК также указано, что на шести избирательных участках были зафиксированы серьезные нарушения – на трех участках в Ярке, а также на участках в Сахнине, Шфараме и Арабе.

Перераспределение мандатов не играет существенной роли для переговоров "Кахоль Лаван" и "Ликуда" по поводу возможного формирования правительства национального единства.

На досрочных парламентских выборах, которые прошли в Израиле 17 сентября 2019 года, избраны 120 депутатов 22-го Кнессета.