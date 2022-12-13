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ЦИК Бразилии вручил Луле да Силве удостоверение президента страны

ЦИК Бразилии вручил Луле да Силве удостоверение президента страны Высший избирательный суд Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК) в понедельник вручил избранному президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве диплом, удостоверяющий его полномочия будущего главы государства.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 02:23
ЦИК Бразилии вручил Луле да Силве удостоверение президента страны

Высший избирательный суд Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК) в понедельник вручил избранному президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве диплом, удостоверяющий его полномочия будущего главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония транслировалась в эфире ведомственного телеканала TV Justica.

Лидер социалистов и избранный с ним в тандеме вице-президент Жералду Алкмин получили документы из рук главы TSE Алешандри ди Морайса. Перед вручением, ди Морайс в торжественной обстановке зачитал тексты дипломов, дающих право политикам принять присягу в качестве президента и вице-президента перед Национальным конгрессом (парламентом) 1 января 2023 года.

Выступая перед гостями церемонии после получения документа, Лула да Силва назвал диплом свидетельством "победы народа, отвоевавшего свое право на демократию". "Это ваш диплом", - сказал он. Политик посетовал, вспоминая о том, что он так и не получил диплома о высшем образовании, за что ранее неоднократно становился объектом критики политических оппонентов.

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