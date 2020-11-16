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ЦИК Бразилии сообщил о задержке в подсчете результатов выборов

ЦИК Бразилии сообщил о задержке в подсчете результатов выборов Подсчет окончательных результатов муниципальных выборов, завершившихся в воскресенье в Бразилии, идет с отставанием от намеченного графика.
Другие страны
16 ноября 2020 г. 07:52
ЦИК Бразилии сообщил о задержке в подсчете результатов выборов

Подсчет окончательных результатов муниципальных выборов, завершившихся в воскресенье в Бразилии, идет с отставанием от намеченного графика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном Высшим избирательным судом Бразилии (ВИС, аналог ЦИК).

"Данные предаются региональными избирательными судами и поступают в систему итогового подсчета в штатном темпе, однако их обобщение проходит медленнее, нежели ожидалось", - отмечает пресс-служба ВИС. Как уточняется, проблема не связана с хакерской DDoS-атакой на сайт суда, зафиксированной утром в начале голосования. Ранее председатель инстанции Луис Роберту Баррозу заявил, что выборы проходят "до ужаса спокойно".

Отметим, что муниципальные выборы в Бразилии проходят раз в четыре года и не совпадают с президентскими и парламентскими. В ходе этого голосования граждане избирают глав местной исполнительной и законодательной власти. В этом году на выборах могли проголосовать почти 148 млн избирателей, которым было необходимо выбрать около 58 тыс. муниципальных депутатов, более 5,5 тыс. мэров и столько же их заместителей (избираются вместе) из более чем 550 тыс. кандидатов на эти должности.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (14:00 бакинское время). Последние из них, в штате Акри и на западе штата Амазонас, закрылись в 19:00 по столичному времени (02:00 понедельника).

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