ЦИК Боснии лишил мандата президента Республики Сербской Додика

ЦИК Боснии лишил мандата президента Республики Сербской Додика

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины в среду лишила президента Республики Сербской Милорада Додика его поста.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

В избиркоме отметили, что у Додика есть право подать апелляцию на отзыв мандата.

Если решение останется в силе, то в течение 90 дней должны будут пройти досрочные выборы.

В пятницу Апелляционная палата суда БиГ подтвердила вынесенный Конституционным судом страны приговор в отношении Додика - тюремное заключение сроком на год с последующим запретом занимать государственные должности на протяжении шести лет.

Приговор вынесен в связи тем, что Додик не исполнял распоряжения верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, которого власти Республики Сербской считают нелегитимным.