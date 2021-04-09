ЦИК Болгарии объявил официальные итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии в пятницу завершила обработку протоколов избирательных комиссий и объявила официальные итоги голосования.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии в пятницу завершила обработку протоколов избирательных комиссий и объявила официальные итоги голосования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, победу одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил (СДС).

Всего в 45-е Народное собрание (парламент) Болгарии прошли представители шести политических объединений. За партию ГЕРБ проголосовали 26,18% избирателей - более 837 тыс. человек, она получила 75 депутатских мандатов. На втором месте, набрав 565 тыс. голосов (17,66%), оказалась партия "Есть такой народ", 51 депутат. Основная оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) смогла занять лишь третье место, получив поддержку около 480 тыс. избирателей (15,01%), 43 мандата.

В состав парламента 45-го созыва также проходят Движение за права и свободы (ДПС) около 336 тыс. голосов (10,51%), 30 мандатов, "Демократическая Болгария" - около 336 тыс. голосов (9,45%), 27 мандатов, и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" - более 150 тыс. голосов (4,72%), 14 мандатов.

"Участие в голосовании приняли 3,334 млн человек из общего количества 6,789 млн избирателей. Избирательная активность составила 50,51% ", - сообщил председатель ЦИК Александр Андреев.

Поименный список депутатов будет готов 11 апреля.