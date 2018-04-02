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    ЦИК: Абдель Фаттах ас-Сиси выиграл президентские выборы в Египте

    Действующий президент Египта получил в ходе голосования на выборах главы государства 97% голосов

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства 97% голосов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель центральной избирательной комиссии Египта Лашин Ибрагим.

    Как отмечается, явка избирателей на выборах главы Египта составила 41,05%.

    Соперником действующего президента на выборах был Муса Мустафа Муса. Он набрал 2,92% голосов.

    Абдель Фаттах ас-Сиси принесет присягу перед Палатой представителей в начале июня 2018 года. 

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