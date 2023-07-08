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ЦИК: 58 кандидатов изъявили желание участвовать на досрочных президентских выборах в Узбекистане

ЦИК: 58 кандидатов изъявили желание участвовать на досрочных президентских выборах в Узбекистане 58 кандидатов изъявили желание принять участие на досрочных президентских выборах в Узбекистане.
Другие страны
8 июля 2023 г. 16:02
ЦИК: 58 кандидатов изъявили желание участвовать на досрочных президентских выборах в Узбекистане

58 кандидатов изъявили желание принять участие на досрочных президентских выборах в Узбекистане.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции для международных наблюдателей и представителей СМИ по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые пройдут 9 июля.

Глава ЦИК заявил, что в конечном итоге были утверждены четыре кандидата - Иноятов Улугбек Ильясович от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавкат Миромонович Мирзиёев от Либерально-демократической партии, Махмудова Робахон Анваровна от социал-демократической партии "Адолат", Абдушукур Хамзаев от Экологической партии Узбекистана.

Глава ЦИК заявил, что наблюдатели от ОБСЕ, ШОС, ТюркПА, ОИС будут следить за ходом выборов на избирательных участках.

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Версия на азербайджанском языке MSK: “58 namizəd növbədənkənar prezident seçkilərində iştirak etmək arzusunu bildirib”
Версия на английском языке CEC: 58 candidates express desire to participate in early presidential elections in Uzbekistan

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