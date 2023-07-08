ЦИК: 58 кандидатов изъявили желание участвовать на досрочных президентских выборах в Узбекистане

58 кандидатов изъявили желание принять участие на досрочных президентских выборах в Узбекистане.

58 кандидатов изъявили желание принять участие на досрочных президентских выборах в Узбекистане.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции для международных наблюдателей и представителей СМИ по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые пройдут 9 июля.

Глава ЦИК заявил, что в конечном итоге были утверждены четыре кандидата - Иноятов Улугбек Ильясович от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавкат Миромонович Мирзиёев от Либерально-демократической партии, Махмудова Робахон Анваровна от социал-демократической партии "Адолат", Абдушукур Хамзаев от Экологической партии Узбекистана.

Глава ЦИК заявил, что наблюдатели от ОБСЕ, ШОС, ТюркПА, ОИС будут следить за ходом выборов на избирательных участках.