​Цианид, калий и натрий могли храниться на взорвавшемся складе в Тяньцзине

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ На взорвавшемся в среду ночью в китайском Тяньцзине складе могли храниться калий, натрий, хлорат натрия, нитрат калия, цианид натрия и другие опасные химикаты.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в субботу на пресс-конференции заместитель начальника управления общественной безопасности Тяньцзиня Гао Хуйаю.
"По предварительным данным, опасные вещества в основном хранились в контейнером терминале и в зоне отправки грузов. Среди опасных химических веществ могли быть калий, натрий, хлорат натрия, каустическая сода, трихлорэтилен, калийная селитра, аммиачная селитра, циклогексилан, диметилдисульфид, муравьиная кислота и другие опасные химические вещества", - сказал он.
Китайские СМИ ранее сообщили, что около 12:00 по местному времени на месте происшествия вновь прогремели несколько взрывов.
Агентство Синьхуа сообщило о том, что из-за возможного распространения ядовитых паров власти начали эвакуацию жителей близлежащих домов, на место ЧП прибыли военные химических войск.
По сообщениям СМИ, радиус зоны эвакуации расширен до 3 км от эпицентра взрыва.
Крупное ЧП произошло в промышленном городе Тяньцзинь в среду в 23.30 на складе логистической компании Ruihai Logistics. Взрывы были такой силы, что их зафиксировала местная сейсмологическая служба, мощность составила 3 тонны и 21 тонну в тротиловом эквиваленте. После взрывов начался сильный пожар, площадь которого, по данным СМИ, составила около 20 тыс. кв. м. Погибли 85 человек, включая 21 пожарного, более 720 были госпитализированы.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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