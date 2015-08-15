​Цианид, калий и натрий могли храниться на взорвавшемся складе в Тяньцзине

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ На взорвавшемся в среду ночью в китайском Тяньцзине складе могли храниться калий, натрий, хлорат натрия, нитрат калия, цианид натрия и другие опасные химикаты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в субботу на пресс-конференции заместитель начальника управления общественной безопасности Тяньцзиня Гао Хуйаю.

"По предварительным данным, опасные вещества в основном хранились в контейнером терминале и в зоне отправки грузов. Среди опасных химических веществ могли быть калий, натрий, хлорат натрия, каустическая сода, трихлорэтилен, калийная селитра, аммиачная селитра, циклогексилан, диметилдисульфид, муравьиная кислота и другие опасные химические вещества", - сказал он.

Китайские СМИ ранее сообщили, что около 12:00 по местному времени на месте происшествия вновь прогремели несколько взрывов.

Агентство Синьхуа сообщило о том, что из-за возможного распространения ядовитых паров власти начали эвакуацию жителей близлежащих домов, на место ЧП прибыли военные химических войск.

По сообщениям СМИ, радиус зоны эвакуации расширен до 3 км от эпицентра взрыва.

Крупное ЧП произошло в промышленном городе Тяньцзинь в среду в 23.30 на складе логистической компании Ruihai Logistics. Взрывы были такой силы, что их зафиксировала местная сейсмологическая служба, мощность составила 3 тонны и 21 тонну в тротиловом эквиваленте. После взрывов начался сильный пожар, площадь которого, по данным СМИ, составила около 20 тыс. кв. м. Погибли 85 человек, включая 21 пожарного, более 720 были госпитализированы.