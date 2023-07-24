Что сулит Украине российская зерновая угроза?

Выход России из четырехстороннего (Украина, Турция, ООН и Россия) "зернового соглашения" в этом месяце не только обострил военное положение вокруг Одессы, но и создал угрозу глобального гуманитарного кризиса. Отметим, что за прошедший год Украина получила

Выход России из четырехстороннего (Украина, Турция, ООН и Россия) "зернового соглашения" в этом месяце не только обострил военное положение вокруг Одессы, но и создал угрозу глобального гуманитарного кризиса. Отметим, что за прошедший год Украина получила до 10 млрд долларов доходов от реализации продукции, перевозимой по этому коридору. Это наглядно показывает важность "зернового соглашения" для Киева.

Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Верховной Рады Украины Микита Петруев заявил восточноевропейскому бюро Report, что это не сулит Киеву серьезной катастрофы: ”В целом прекращение действия "зернового соглашения" не создало катастрофической ситуации для Украины. Несомненно, это усложнило процесс экспорта украинской продукции и нанесет еще больший ущерб странам-покупателям. Но экономика нашей страны, сельскохозяйственная сфера не пострадают катастрофически".

По его словам, будут найдены другие пути вывоза продукции, и большая ее часть будет выведена на международный рынок: "Конечно, в нынешней ситуации Украина может лишиться некоторых доходов. Но это не создаст большой проблемы для успеха в войне, так как в Украину поставляется оружие, которое есть в арсенале стран НАТО и других союзников. Кроме того, в настоящее время бюджет Украины пополняется за счет макрофинансовой помощи Европейского союза (ЕС), стран НАТО и др. Если Москва считает, что нарушение “зернового соглашения” нанесет серьезный удар по Киеву, то она ошибается".

M.Петруев с сожалением отметил, что многие западные страны, страны НАТО до сих пор не дают адекватной оценки происходящему: "Например, войну России против Украины часто называют “конфликтом”, “кризисом”. Однако всем ясно, что это полномасштабная война. Россия этим хочет уничтожить украинское государство, свой народ. В настоящее время Россия занимается пиратством в бассейне Черного моря. Это подтверждают международно-правовые акты. Так, если одно государство ведет против другого военные действия на море без объявления войны, то это не что иное, как пиратство. Короче говоря, Россия ведет войну против Украины как на суше, так и на море".

M.Петруев подчеркнул, что позиция Турции, президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана отличается от позиции других стран, входящих в НАТО:

"Я думаю, что Эрдоган своими шагами показал, что не потерпит пиратской деятельности России в Черноморском бассейне. На мой взгляд, в этом смысле он посылает в Москву четкие сигналы. Турция привержена реализации международных норм относительно свободной судоходной деятельности в Черном море. Поэтому я думаю, что страны НАТО, в первую очередь имеющие выход к Черному морю, в том числе и другие члены военного блока, которые, несомненно, будут играть важную роль в этом процессе, не должны бояться России, а должны предпринять решительные и жесткие шаги для предотвращения пиратства в Черном море".

Президент Ассамблеи народов Украины Ровшан Тагиев заявил Report, что действия России свидетельствуют о том, что она является террористическим государством.

Он считает, что нанесение Москвой ударов по инфраструктурным объектам Украины, морским портам и другим стратегическим пунктам создает угрозу возникновения продовольственного кризиса после прекращения действия "зернового соглашения".

По словам Тагиева, этот кризис негативно скажется на десятках миллионов людей, проживающих в странах Африки, Азии, Латинской Америки и других регионах: "Украина же заявила, что имеет право на ответные меры в связи с этим. Например, против кораблей, принадлежащих России. Дипломатия в этом вопросе должна осуществляться на высоком уровне. Запад уже должен признать, что достичь договоренностей с Россией невозможно. Поэтому следует относиться серьезно к военной помощи в целях обеспечения безопасности украинских портов. Например, в Киев может быть доставлена военная авиация с целью вывоза из Украины продовольствия, в котором в настоящее время нуждается весь мир. Сегодня африканские страны должны понимать, что нельзя надеяться на достижение договоренностей с Россией. Эти страны могут страдать от роста цен, нехватки продовольствия. Это может привести к дестабилизации в различных странах, прибытию миллионов беженцев в страны-члены Европейского союза. Таким образом, военное противостояние против российской агрессии приобретает важное значение".