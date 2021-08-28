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Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану может пройти до 17 сентября

Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану может пройти до 17 сентября Чрезвычайный саммит Группы двадцати (G20), посвященный положению дел в Афганистане, может пройти в период с 8 по 10 сентября или с 15 по 17 сентября.
Другие страны
28 августа 2021 г. 19:33
Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану может пройти до 17 сентября

Чрезвычайный саммит Группы двадцати (G20), посвященный положению дел в Афганистане, может пройти в период с 8 по 10 сентября или с 15 по 17 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Repubblica.

По ее данным, встреча будет организована в формате видеоконференции. Отмечается, что организаторы не планируют проводить чрезвычайный саммит после 17 сентября, чтобы не произошло пересечения с 76-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Издание пишет, что на первой неделе сентября, "вероятно, 3 или 4 числа", между председателем Совета министров Италии Марио Драги и председателем КНР Си Цзиньпином должен состояться телефонный разговор, который "станет последним шагом в попытке окончательно закрыть тему и созвать саммит". Италия сейчас председательствует в Группе двадцати.

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