Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану может пройти до 17 сентября

Чрезвычайный саммит Группы двадцати (G20), посвященный положению дел в Афганистане, может пройти в период с 8 по 10 сентября или с 15 по 17 сентября.

Чрезвычайный саммит Группы двадцати (G20), посвященный положению дел в Афганистане, может пройти в период с 8 по 10 сентября или с 15 по 17 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Repubblica .

По ее данным, встреча будет организована в формате видеоконференции. Отмечается, что организаторы не планируют проводить чрезвычайный саммит после 17 сентября, чтобы не произошло пересечения с 76-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Издание пишет, что на первой неделе сентября, "вероятно, 3 или 4 числа", между председателем Совета министров Италии Марио Драги и председателем КНР Си Цзиньпином должен состояться телефонный разговор, который "станет последним шагом в попытке окончательно закрыть тему и созвать саммит". Италия сейчас председательствует в Группе двадцати.