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ЧП в польской шахте, погибли 4 человека

ЧП в польской шахте, погибли 4 человека Четыре горняка погибли в результате сильного подземного толчка в шахте "Зофьювка" на юге Польши.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 23:20
ЧП в польской шахте, погибли 4 человека

Четыре горняка погибли в результате сильного подземного толчка в шахте "Зофьювка" на юге Польши.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба компании Jastrz bska Sp ka W glowa ("Ястшембская угольная компания"), которой принадлежит шахта.

После произошедшего в субботу подземного толчка в шахте остались 10 горняков. Четверых нашли без признаков жизни, врач подтвердил летальный исход. Спасатели продолжают поиск шести человек.

"Условия в находящемся под угрозой районе сложные. Высокая концентрация метана, высокая температура значительно снижают интенсивность спасательной операции", - информировали в компании.

В среду на угольной шахте "Пневек" на юго-западе Польши произошел мощный взрыв метана. Несколько десятков шахтеров оказались под завалами. После начала спасательной операции прогремел второй взрыв. В результате пять человек погибли, включая одного спасателя. Около 20 горняков попали в больницу с тяжелыми ожогами.

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