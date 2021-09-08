О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЧМ-2022: Лихтенштейн вырвал ничью в матче против Армении

ЧМ-2022: Лихтенштейн вырвал ничью в матче против Армении В матче 6-го тура в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении сыграла вничью с национальной командой Лихтенштейна.
Другие страны
8 сентября 2021 г. 22:26

В матче 6-го тура в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении сыграла вничью с национальной командой Лихтенштейна.

Как передает Report, встреча проходила в Ереване.

В добавленное время к первому тайму полузащитник Армении Г.Мхитарян открыл счёт, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после вмешательства VAR. На 80-й минуте нападающий сборной Лихтенштейна Н.Фрик забил ответный мяч.

Отметим, что Сборная Армении в шести матчах набрала 11 очков и занимает второе место в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Лихтенштейн (1) находится на последнем, шестом месте. Лидирует в группе сборная Германии (12).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Казахстане опасаются дефицита зерна
В Казахстане опасаются дефицита зерна
7 сентября 2021 г. 12:55
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
7 сентября 2021 г. 14:18
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
6 сентября 2021 г. 14:11
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
7 сентября 2021 г. 13:48
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
7 сентября 2021 г. 14:28
ЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
ВидеоЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
2 сентября 2021 г. 00:37
В Баку арестован больной коронавирусом
ФотоВ Баку арестован больной коронавирусом
3 сентября 2021 г. 11:00
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
7 сентября 2021 г. 14:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi