ЧМ-2022: Лихтенштейн вырвал ничью в матче против Армении

В матче 6-го тура в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении сыграла вничью с национальной командой Лихтенштейна.

В матче 6-го тура в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении сыграла вничью с национальной командой Лихтенштейна.

Как передает Report, встреча проходила в Ереване.

В добавленное время к первому тайму полузащитник Армении Г.Мхитарян открыл счёт, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после вмешательства VAR. На 80-й минуте нападающий сборной Лихтенштейна Н.Фрик забил ответный мяч.

Отметим, что Сборная Армении в шести матчах набрала 11 очков и занимает второе место в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Лихтенштейн (1) находится на последнем, шестом месте. Лидирует в группе сборная Германии (12).