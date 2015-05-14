Члены Совета Безопасности ООН поручили Пан Ги Муну созвать конференцию по Йемену

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Члены Совета Безопасности настоятельно рекомендовали всем йеменским сторонам не нарушать временное прекращение огня в гуманитарных целях и без каких-либо предварительных условий сесть за стол переговоров под эгидой ООН. Они призвали Генерального секретаря ООН добиваться возобновления процесса мирных политических преобразований в стране и поручили ему созвать конференцию по Йемену. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета безопасности ООН.

Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность тем, что положения их резолюции по Йемену не соблюдаются, и потребовали, чтобы йеменские стороны выполнили требования, содержащиеся в этом документе.

В Совете приветствовали назначение Исмаила Веледа Шейха Ахмеда Специальным представителем по Йемену. Члены Совета вновь заявили о своей полной поддержке деятельности ООН в этой стране.

Совет Безопасности призвал Генерального секретаря созвать конференцию по Йемену для политического урегулирования ситуации в стране в соответствии с инициативой Совета сотрудничества стран Залива (Персидского залива) и механизмом ее реализации, заключительными документами Конференции по национальному диалогу и соответствующими резолюциями Совета Безопасности.

Члены Совета Безопасности вновь подчеркнули, что политический процесс должны возглавить сами йеменцы и призвали стороны конфликта в Йемене соблюдать требования международного гуманитарного права.