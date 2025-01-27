Члены руководства ХАМАС прибыли в Каир с официальным визитом

Делегация палестинского движения ХАМАС в составе членов его политбюро прибыла в столицу Египта с официальным визитом.

Делегация палестинского движения ХАМАС в составе членов его политбюро прибыла в столицу Египта с официальным визитом.

Как передает Report , соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

"Сегодня вечером делегация ХАМАС под руководством председателя Совета шуры (консультативный орган ХАМАС - ред.) Мухаммеда Дервиша прибыла с официальным визитом в Каир", - говорится в документе.

В состав делегации вошли лидер переговорной группы ХАМАС Халиль аль-Хейя, глава движения за рубежом Халед Машаль, лидер ячейки радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин, а также ряд других членов политбюро ХАМАС, в частности Гази Хамад, Мухаммед Наззаль, Мухаммед Наср и Низар Аудалла.