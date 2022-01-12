О нас
Report Georgia
Аудио новости

Британские парламентарии требуют отставки Бориса Джонсона

Британские парламентарии требуют отставки Бориса Джонсона Некоторые члены британского парламента хотят, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку.
Другие страны
12 января 2022 г. 17:30
Британские парламентарии требуют отставки Бориса Джонсона

Ряд членов британского парламента потребовали отставки премьер-министра Бориса Джонсона.

Как передает Report, члены парламента Великобритании начали задавать премьер-министру вопросы в ходе собрания, а также выражать претензии по поводу его участия на мероприятии на заднем дворе дома во время жесткого локдауна в стране.

"Премьер-министр предстает перед нами, обвиняемый в предательстве доверия нации, в презрительном отношении к общественности, в нарушении законов, установленных его собственным правительством”, - заявил член парламента Ян Блэкфорд, добавив, что “премьер-министр не испытывает стыда за свои действия. Общественность страдала от боли и была разлучена со своими семьями, все это время премьер-министр пил и смеялся за стенами своего частного сада", - добавил парламентарий.

Он добавил, что “послание общественности ясно: отстраните премьер-министра от должности и сделайте это сейчас”.

Отметим, что помимо Блэкфорда, премьер-министра обвинял почти каждый член парламента. В свою очередь, согласно CNN, сам Джонсон извинился за участие на вечеринке в своей официальной резиденции во время локдауна.

По сообщению CNN, главный личный секретарь Джонсона отправил по электронной почте приглашение более чем 100 сотрудникам Даунинг-стрит на "социально дистанцированные напитки в саду №10" 20 мая. В электронном письме гостям предлагалось "принести свою выпивку".

Это произошло в то время, когда Великобритания находилась в жесткой изоляции для борьбы с распространением COVID-19. В то время населению запрещалось встречаться более чем с одним человеком на открытом воздухе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Рост годовой инфляции в США стал рекордным за последние 40 лет
Рост годовой инфляции в США стал рекордным за последние 40 лет
12 января 2022 г. 18:20
Талибы одобрили госбюджет Афганистана объемом свыше 500 млн долларов
Талибы одобрили госбюджет Афганистана объемом свыше 500 млн долларов
12 января 2022 г. 17:20
Путин заявил о возможных новых вспышках заболеваемости COVID-19
Путин заявил о возможных новых вспышках заболеваемости COVID-19
12 января 2022 г. 16:06
Германия может заблокировать Telegram на территории страны
Германия может заблокировать Telegram на территории страны
12 января 2022 г. 15:10
Началось заседание Россия-НАТО в Брюсселе
Началось заседание Россия-НАТО в Брюсселе
12 января 2022 г. 13:30
В Японии отменили более 100 рейсов из-за непогоды
В Японии отменили более 100 рейсов из-за непогоды
12 января 2022 г. 12:30
Джо Байден в третий раз назвал Харрис главой государства
Джо Байден в третий раз назвал Харрис главой государства
12 января 2022 г. 11:19
В ЮАР в результате ДТП погибли 18 человек
В ЮАР в результате ДТП погибли 18 человек
12 января 2022 г. 11:04
В Германии за сутки выявили рекордные 80,4 тыс. случаев заражения COVID-19
В Германии за сутки выявили рекордные 80,4 тыс. случаев заражения COVID-19
12 января 2022 г. 10:21
Лихорадка Ласса в Нигерии унесла жизни более 100 человек
Лихорадка Ласса в Нигерии унесла жизни более 100 человек
12 января 2022 г. 08:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi