Члены Конгресса США посетят Венгрию для обсуждения заявки Швеции в НАТО

Двухпартийная делегация представителей Конгресса США 18 февраля прибудет в Венгрию для обсуждения перспектив ратификации заявки Швеции в НАТО.

Двухпартийная делегация представителей Конгресса США 18 февраля прибудет в Венгрию для обсуждения перспектив ратификации заявки Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

В посольстве США сообщили о том, что речь пойдет о "стратегических вопросах, касающихся НАТО и Венгрии".

Ранее американский посол в Будапеште Дэвид Прессман указал, что перспективы вступления Швеции в НАТО напрямую влияют на национальную безопасность США и всего Североатлантического альянса.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты приостановили работу над ним из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.