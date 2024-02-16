О нас

Члены Конгресса США посетят Венгрию для обсуждения заявки Швеции в НАТО

Члены Конгресса США посетят Венгрию для обсуждения заявки Швеции в НАТО Двухпартийная делегация представителей Конгресса США 18 февраля прибудет в Венгрию для обсуждения перспектив ратификации заявки Швеции в НАТО.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 14:12
Члены Конгресса США посетят Венгрию для обсуждения заявки Швеции в НАТО

Двухпартийная делегация представителей Конгресса США 18 февраля прибудет в Венгрию для обсуждения перспектив ратификации заявки Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

В посольстве США сообщили о том, что речь пойдет о "стратегических вопросах, касающихся НАТО и Венгрии".

Ранее американский посол в Будапеште Дэвид Прессман указал, что перспективы вступления Швеции в НАТО напрямую влияют на национальную безопасность США и всего Североатлантического альянса.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты приостановили работу над ним из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi