Члены Европарламента получали взятки за лоббирование интересов арабских стран

Бельгийская полиция конфисковала полтора миллиона евро наличными, которые были обнаружены в том числе у членов Европейского парламента (ЕП).

Бельгийская полиция конфисковала полтора миллиона евро наличными, которые были обнаружены в том числе у членов Европейского парламента (ЕП).

Как передает Report со ссылкой на TVNET, были получены доказательства того, что правительства Катара и Марокко платили чиновникам за влияние на институты Европейского союза в пользу этих стран.

Так, к брюссельскому скандалу причастен и бывший латвийский дипломат Эльдар Мамедов, который признался в преступлениях и готов назвать всех подкупленных в парламенте. В настоящее время Мамедов отстранен от исполнения своих обязанностей и, пока идет следствие, свою причастность к инциденту не комментирует.

"Операция Mezzo, или самый громкий скандал в истории ЕП, началась меньше года назад. Спецслужбы нашли 400 тысяч евро наличными в чемодане под кроватью в доме бывшего депутата Пьера Антонио Пансери в Брюсселе. Еще столько же - в домашнем сейфе", - отмечается в статье. Так, материалы расследования, полученные изданием Der Spiegel, доказывают проведение некоторых встреч в отеле Sofitel Place Jourdan, где представители правительства Катара встретились с Пансери, который помог подготовить для них выступление на заседании подкомитета ЕП по правам человека в ноябре прошлого года.

Отмечается, что на одном из таких мероприятий присутствовал также Франческо Джорджи, гражданский муж вице-президента ЕП Евы Кайли, помощник одного из парламентариев. Кайли также публично защищала Катар и критиковала коллег за лицемерие.

"О регулярном и длительном подкупе депутатов Европарламента стало известно в конце декабря прошлого года. Узнав об обыске и аресте друга Кайли и Пансери, Кайли попыталась скрыть улики. Однако правоохранители обнаружили чемодан с наличными, спрятанный в детской коляске. Депутаты уже проголосовали за отстранение Кайли от должности, так как чиновника не спасает иммунитет, если он пойман с поличным", - говорится в публикации.

Помимо Катара, еще одной страной, которая пыталась купить влияние в европейских институтах, является Марокко. Связь с марокканским правительством каждый раз происходила через разных лиц. Позже Пансери создал неправительственную организацию под названием "Борьба с безнаказанностью" для легализации взяток. На допросе члены группы признались, что работали также на Мавританию и Саудовскую Аравию.