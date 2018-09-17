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    Членов семьи палестинского посла попросили покинуть США

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Глава миссии Организации освобождения Палестины Хусам Зомлот сообщил, что власти США попросили его семью покинуть страну, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Моя семья была удивлена вечером в воскресенье просьбой властей покинуть страну. Мою семью и моих детей попросили немедленно уехать. Они едут в Рамаллах" — приводит его слова РИА "Новости".

    Также он добавил, что были закрыты частные банковские счета и те, что принадлежали офису Организации освобождения Палестины.

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