Членов семьи палестинского посла попросили покинуть США

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Глава миссии Организации освобождения Палестины Хусам Зомлот сообщил, что власти США попросили его семью покинуть страну, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Моя семья была удивлена вечером в воскресенье просьбой властей покинуть страну. Мою семью и моих детей попросили немедленно уехать. Они едут в Рамаллах" — приводит его слова РИА "Новости".

Также он добавил, что были закрыты частные банковские счета и те, что принадлежали офису Организации освобождения Палестины.