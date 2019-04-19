Члены партии экс-президента Перу погибли по пути на его похороны - ФОТО

По меньшей мере шесть человек погибли и более 20 пострадали в результате аварии в Перу, все они были членами партии скончавшегося экс-президента Перу Алана Гарсии и ехали на его похороны.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом сообщил полковник национальной полиции Хорхе Кастильо.

Трагедия произошла сегодня в 4.00 утра (13.00 по Баку) в районе Лимы. Автобус, который перевозил делегацию Американского народно-революционного альянса (APRA), на мосту столкнулся с ограждением, в результате чего пять человек вылетели из салона и упали с моста.

Как отметили в местной полиции, погибли шесть человек - две женщины и четверо мужчин, один из них скончался в больнице Уачо. В больнице находятся 23 пострадавших.

Всего автобус перевозил 54 пассажира.

Отметим, что 17 апреля в больнице скончался экс-президент Алан Гарсия, после того как его туда доставили после попытки самоубийства во время задержания.