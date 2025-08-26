О нас

Члена Совета управляющих ФРС сняли с должности за возможные махинации с ипотекой

Члена Совета управляющих ФРС сняли с должности за возможные махинации с ипотекой Президент США Дональд Трамп освободил от занимаемой должности члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции Центробанка) США Лизу Кук за предполагаемые махинации при получении ипотечного кредита.
26 августа 2025 г. 05:04
26 августа 2025 г. 05:04

Президент США Дональд Трамп освободил от занимаемой должности члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции Центробанка) США Лизу Кук за предполагаемые махинации при получении ипотечного кредита.

Как передает Report, текст соответствующего указа он опубликовал в Truth Social.

При заключении договора об ипотеке Кук сообщила, что объект жилой недвижимости в штате Мичиган станет ее основным местом жительства в ближайший год. А еще через две недели она при заполнении аналогичных документов указала основным местом жительства другую недвижимость в штате Джорджия, отметил Трамп.

"Является немыслимым, что в тот момент, когда вы брали на себя второе обязательство, вам не было известно о первом", - указал Трамп. Он также добавил, что такие действия Кук могут "потенциально являться уголовно наказуемым поступком".

