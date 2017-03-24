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    Члена палаты представителей конгресса США уличили в растрате

    Конгрессмен заявил, что вернул часть денег

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Члена палаты представителей конгресса США от штата Калифорния республиканца Дункана Хантера заподозрили в растрате.

    Как сообщает Reportсо ссылкой на TheWallStreetJournal, Хантер потратил десятки тысяч долларов, предназначавшихся для финансирования избирательной кампании, на семейные путешествия, украшения, продукты, школьную униформу и другие личные расходы.

    Отмечается, что делом заинтересовался минюст США. Адвокаты Хантера настаивают, что потраченные средства конгрессмен уже вернул — из-за избытка осторожности.

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