Члена палаты представителей конгресса США уличили в растрате

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Члена палаты представителей конгресса США от штата Калифорния республиканца Дункана Хантера заподозрили в растрате.

Как сообщает Reportсо ссылкой на TheWallStreetJournal, Хантер потратил десятки тысяч долларов, предназначавшихся для финансирования избирательной кампании, на семейные путешествия, украшения, продукты, школьную униформу и другие личные расходы.

Отмечается, что делом заинтересовался минюст США. Адвокаты Хантера настаивают, что потраченные средства конгрессмен уже вернул — из-за избытка осторожности.