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Члена оргкомитета ОИ в Японии подозревают в получении еще одной взятки

Члена оргкомитета ОИ в Японии подозревают в получении еще одной взятки Ранее арестованному японскому чиновнику Харуюки Такахаси, входившему в организационный комитет летних Олимпийских игр 2021 года в Токио, вменяют еще одно обвинение в получение взятки.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 08:53
Члена оргкомитета ОИ в Японии подозревают в получении еще одной взятки

Ранее арестованному японскому чиновнику Харуюки Такахаси, входившему в организационный комитет летних Олимпийских игр 2021 года в Токио, вменяют еще одно обвинение в получение взятки.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, предполагается, что Такахаси мог быть получателем крупной суммы в 185 тыс. долларов от рекламной организации Daiko Advertising. Таким образом компания намеревалась обеспечить выгодные условия для своего клиента во время отбора спонсоров перед Олимпиадой.

В общей сложности это уже третье обвинение в адрес чиновника. 17 августа, стало известно, что его подозревают в получении порядка 400 тыс. долларов от производителя одежды AOKI, являющегося спонсором Олимпиады. Такахаси отказался признать свою вину.

Кроме того, правоохранители полагают, что представители издательства Kadokawa, также спонсировавшего Игры в Токио, могли передать Такахаси 498 тыс. долларов.

По версии следствия, будучи руководителем рекламной корпорации Dentsu и членом оргкомитета, предприниматель мог использовать свое положение, чтобы продвигать обратившиеся к нему компании и получать за это денежное вознаграждение.

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