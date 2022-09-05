Члена оргкомитета ОИ в Японии подозревают в получении еще одной взятки

Ранее арестованному японскому чиновнику Харуюки Такахаси, входившему в организационный комитет летних Олимпийских игр 2021 года в Токио, вменяют еще одно обвинение в получение взятки.

Ранее арестованному японскому чиновнику Харуюки Такахаси, входившему в организационный комитет летних Олимпийских игр 2021 года в Токио, вменяют еще одно обвинение в получение взятки.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo , предполагается, что Такахаси мог быть получателем крупной суммы в 185 тыс. долларов от рекламной организации Daiko Advertising. Таким образом компания намеревалась обеспечить выгодные условия для своего клиента во время отбора спонсоров перед Олимпиадой.

В общей сложности это уже третье обвинение в адрес чиновника. 17 августа, стало известно, что его подозревают в получении порядка 400 тыс. долларов от производителя одежды AOKI, являющегося спонсором Олимпиады. Такахаси отказался признать свою вину.

Кроме того, правоохранители полагают, что представители издательства Kadokawa, также спонсировавшего Игры в Токио, могли передать Такахаси 498 тыс. долларов.

По версии следствия, будучи руководителем рекламной корпорации Dentsu и членом оргкомитета, предприниматель мог использовать свое положение, чтобы продвигать обратившиеся к нему компании и получать за это денежное вознаграждение.