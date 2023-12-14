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Член руководства ХАМАС заявил, что движение не ведет переговоры по освобождению пленных

Член руководства ХАМАС заявил, что движение не ведет переговоры по освобождению пленных Радикальное движение ХАМАС не ведет переговоры с посредниками об освобождении заложников, захваченных при нападении на Израиль.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 15:15
Член руководства ХАМАС заявил, что движение не ведет переговоры по освобождению пленных

Радикальное движение ХАМАС не ведет переговоры с посредниками об освобождении заложников, захваченных при нападении на Израиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом в интервью газете "Аль-Араби аль-Джадид" сообщил один из членов руководства движения Басем Наим.

Как пишет издание, он опроверг информацию о проведении каких-либо переговоров между ХАМАС и международными посредниками для заключения сделки с Израилем по обмену пленными и заключенными.

"На данный момент это официальная и последовательная позиция движения", - отметил он.

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Версия на английском языке Hamas member says movement not in talks on release of prisoners

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