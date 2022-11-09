Член правительства Великобритании Гэвин Уильямсон ушел в отставку

Министр без портфеля в правительстве Великобритании Гэвин Уильямсон покинул должность из-за обвинений в неподобающем обращении с другими членами правящей Консервативной партии.

Министр без портфеля в правительстве Великобритании Гэвин Уильямсон покинул должность из-за обвинений в неподобающем обращении с другими членами правящей Консервативной партии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, свое прошение об отставке на имя премьер-министра Риши Сунака Уильямсон опубликовал в социальной сети Twitter.

Отставка Уильямсона стала первой в кабинете Сунака, возглавившего британское правительство 25 октября.

"Как вам известно, в настоящий момент идет процесс рассмотрения жалоб, поданных против меня из-за текстовых сообщений, которые я отправлял коллеге. Я сотрудничаю с отвечающими за проведение расследования и принес извинения лицу, получившему от меня сообщения", - написал министр, добавив, что против него были также выдвинуты другие обвинения, которые он отрицает. "Я признаю, что сложившаяся ситуация отвлекает внимание от той работы, которую успешно осуществляет это правительство на благо британцев. Поэтому я решил выйти из состава кабинета министров", - добавил он.

Уильямсон, занимавший пост главы Минобороны (2017-2019) в кабинете Терезы Мэй и министра образования в кабинете Бориса Джонсона, оказался в центре скандала на прошлой неделе. Тогда в британские СМИ попала информация о том, что Уильямсон написал несколько сообщений с угрозами и оскорблениями бывшему главному партийному организатору тори Уэнди Мортон. По данным The Sunday Times, он обвинял ее в том, что якобы из-за ее решения он не попал в список приглашенных на похороны королевы Елизаветы II. После этого в прессе начали появляться сообщения о том, что Уильямсон оскорблял и запугивал депутатов-тори, когда сам занимал пост партийного организатора в 2016-2017 годах, отвечая за дисциплину при голосованиях по ключевым для партии вопросам.

В распространенном после отставки Уильямсона заявлении Сунак подчеркнул, что поддерживает его решение и понимает причины, по которым он его принял. Поступок Уильямсона открыто критиковали многие из его однопартийцев, призывавших Сунака лишить министра должности.