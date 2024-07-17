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Член партии Новой Каледонии: Будем стремиться решить свою собственную судьбу

Член партии Новой Каледонии: Будем стремиться решить свою собственную судьбу
Другие страны
17 июля 2024 г. 11:45
Член партии Новой Каледонии: Будем стремиться решить свою собственную судьбу

Жители Новой Каледонии регулярно подвергаются репрессиям, и молодые канаки становятся их мишенью.

Как сообщает Report, об этом заявила член партии Новой Каледонии Изабелла Калои на проходящем в Баку первом Съезде движений за независимость колонизированных Францией территорий.

Она подчеркнула, что меры против происходящего в Новой Каледонии с 13 мая не эффективны.

"Мы продолжаем подвергаться репрессиям. Необходимо принять более серьезные меры против этого. Мы будем стремиться решить свою собственную судьбу", - сказала Изабелла Калои.

Другой член партии Мария Лин Сакилия сообщила, что до сих пор в Новой Каледонии было арестовано около 1 500 человек: "Мы не террористы, мы лишь требуем восстановления своих прав".

Еще один член партии Новой Каледонии Мария Салига назвала сложившуюся на острове ситуацию ужасной: "Действия французского правительства неприемлемы. Мы ведем борьбу за независимость".

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Версия на английском языке New Caledonia lives under constant repression, say local politicians
Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniya Partiyasının üzvü: Müqəddaratımızı həll etmək üçün çalışacağıq

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