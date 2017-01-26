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    Член Конгресса США встретилась в Сирии с Башаром Асадом

    Тулси Габбард: Ради достижения мирного соглашения нужно вести с ним диалог

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Член палаты представителей Конгресса США демократ Тулси Габбард встретилась в ходе поездки по Сирии с лидером страны Башаром Асадом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Kanal A Haber, об этом она заявила CNN.

    "Что бы вы ни думали о президенте Асаде, факт в том, что он президент Сирии, и любое мирное соглашение, любая возможность жизнеспособного мирного соглашения предполагает разговор с ним", - подчеркнула конгрессмен.

    Напомним, что администрация экс-президента США Барака Обамы заявляла, что Башар Асад не может занимать место в правительстве Сирии.

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