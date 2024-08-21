Конгрессмен назвал ужасающим уровень боеготовности ВС США

Член Палаты представителей Конгресса Майк Уолтц (республиканец, от штата Флорида) назвал ужасающим состояние боеготовности американских вооруженных сил.
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"Уровень нашей боеготовности ужасающий. Он даже не близко к необходимому", - подчеркнул Уолтц, являющийся доверенным лицом предвыборного штаба республиканца.
По словам законодателя, входящего в комитет по делам вооруженным сил нижней палаты Конгресса, при администрации действующего президента Джо Байдена в ВС США обострился кризис с набором новобранцев, сейчас ситуация обстоит хуже, чем когда-либо.
Согласно его оценкам, программа модернизации американского ударного истребителя пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter реализована всего на 29%, а состояние 40% американских подводных лодок не позволяет им выйти в море.