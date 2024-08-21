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Конгрессмен назвал ужасающим уровень боеготовности ВС США

Конгрессмен назвал ужасающим уровень боеготовности ВС США Член Палаты представителей Конгресса Майк Уолтц (республиканец, от штата Флорида) назвал ужасающим состояние боеготовности американских вооруженных сил.
Другие страны
21 августа 2024 г. 21:27
Конгрессмен назвал ужасающим уровень боеготовности ВС США

Член Палаты представителей Конгресса Майк Уолтц (республиканец, от штата Флорида) назвал ужасающим состояние боеготовности американских вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил на организованном предвыборным штабом республиканца Дональда Трампа брифинге в Чикаго, где проходит национальный съезд Демократической партии.

"Уровень нашей боеготовности ужасающий. Он даже не близко к необходимому", - подчеркнул Уолтц, являющийся доверенным лицом предвыборного штаба республиканца.

По словам законодателя, входящего в комитет по делам вооруженным сил нижней палаты Конгресса, при администрации действующего президента Джо Байдена в ВС США обострился кризис с набором новобранцев, сейчас ситуация обстоит хуже, чем когда-либо.

Согласно его оценкам, программа модернизации американского ударного истребителя пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter реализована всего на 29%, а состояние 40% американских подводных лодок не позволяет им выйти в море.

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