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    Член избиркома умер на одном из участков Далласа

    Выборы продлены на два часа из-за инцидента

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В связи с кончиной члена избирательной комиссии одного из округов Далласа (штат Техас) окончание выборов на участке, где должен был работать покойный, продлено на два часа.

    Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

    Выборы президента США проходят в настоящее время по всей стране.

    Перенос связан с тем, что из-за смерти члена избиркома участок был открыт для голосования позднее установленного времени.

    О причинах кончины не сообщается, в сообщениях указывается лишь, что он был найден мертвым у себя дома утром.

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