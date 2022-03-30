Член горсовета в Италии лишился должности из-за поддержки России

Мэр итальянского города Чеккано в столичной области Лацио лишил полномочий депутата городского совета Стефано Джицци после скандала с его публикацией в поддержку действий России в Украине.

Мэр итальянского города Чеккано в столичной области Лацио лишил полномочий депутата городского совета Стефано Джицци после скандала с его публикацией в поддержку действий России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета la Repubblica.

В руководстве Чеккано, городке на 23 тыс. жителей в провинции Фрозиноне, Джицци занимал пост советника по культуре.

По словам местного представителя Демократической партии, "безумие восхвалять войну". А члены городского совета потребовали от мэра Роберто Калиджоре исключения депутата из джунты - городского органа власти.

Джицци, представляющий партию "Лига", ранее разместил в соцсети короткую запись со словами солидарности с Россией, а также опубликовал фотографию с буквой Z в цветах георгиевской ленточки.