Член Бакинской инициативной группы призвала в выступлении в ООН покончить с французским колониализмом

Франция до сих пор не начала подлинный процесс материальной, экологической и социальной компенсации всего ущерба, нанесенного ядерными испытаниями 1993 года.

Франция до сих пор не начала подлинный процесс материальной, экологической и социальной компенсации всего ущерба от почти 200 ядерных испытаний, нанесенных с 1966-1974 года.

Как передает Report, об этом заявила член правления Бакинской инициативной группы против французского колониализма при координационном бюро Движения неприсоединения Элла Токораги в своем выступлении с петицией в ООН.

Э.Токораги отметила, что данная позиция Франции отражает продолжение ею колониальной политики, и неуважение со стороны управляющей власти в течение 10 лет после того, как было принято решение о деколонизации.

"Но мы, скорее всего, простим ее, когда Франция приступит к процессу восстановления справедливости и возмещения ущерба", - сказала она.

"Мы хотим повторить наш призыв к Франции занять справедливую позицию и взять на себя ответственность в честном диалоге о будущем нашей страны", - добавила она.

"Моя родина - древнее островное сообщество в южной части Тихого океана. С 17 мая 2013 г. она была включена в список неавтономных территорий благодаря 45-летней мирной деятельности, возглавляемой нашим отцом-основателем Оскаром Темару", - сказала представитель народа Маохи-Нуи.

По ее словам президент Макрон во время предвыборной кампании сам назвал колониальную политику преступлением против человечности. "Конечно, это так и есть", - заявила она.