Число жителей Израиля, пострадавших при атаках ХАМАС, возросло до 2 315

Число пострадавших жителей Израиля в ходе эскалации палестино-израильского конфликта достигло 2 315 человек.

Число пострадавших жителей Израиля в ходе эскалации палестино-израильского конфликта достигло 2 315 человек.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на данные Минздрава.

Ранее газета Haaretz сообщала о 2 243 пострадавших, также ссылаясь на данные израильского минздрава. По последней информации, количество погибших жителей Израиля превысило 700 человек. Власти уверены, что число погибших будет еще расти.

Издание отмечает, что из числа пострадавших 23 человека находятся в критическом состоянии, 340 — в тяжелом состоянии, а 449 — в состоянии средней тяжести.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".