Число жертв жары в Испании увеличилось до четырех человек

Уже четыре человека погибли от жары за последние несколько дней в Испании, во вторник стало известно о смерти из-за теплового удара 66-летнего мужчины, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В конце июня он работал на своем участке земли. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. Проведенная аутопсия подтвердила, что причиной смерти стал тепловой удар.

Ранее стало известно о гибели 17-летнего молодого человека в, 93-летнего мужчины в Вальядолиде , 90-летней женщины в автономном сообществе Ла-Риоха.