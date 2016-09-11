Число жертв землетрясения в Танзании возросло до 16 человек

Баку. 11 Сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего в субботу на севере Танзании.

Как сообщает Report со ссылкой на Franc-Press, число пострадавших достигло 253.

Ранее сообщалось о 13 погибших и примерно 200 пострадавших.

По заявлениям полиции, спасательная операция продолжается.

Землетрясение произошло в северной части Танзании в непосредственной близости от озера Виктория. Эпицентр подземных толчков находился в 20 км к востоку от города Нсунга. Очаг залегал на глубине 10 км.