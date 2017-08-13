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    Число жертв землетрясения в Сычуани возросло до 25

    Пострадали 493 человек

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в юго-западной китайской провинции Сычуань, достигло 25, пострадали 493 человек.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

    "В результате землетрясения магнитудой 7, произошедшего 8 августа в уезде Цзючжайгоу, погибли 25 человек, 21 человек опознан, личности ещё четырех установить пока не удалось", - сообщает администрация провинции Сычуань.

    Спасатели до сих пор ведут поисковую операцию, в которой также участвуют военные и пожарные. Принимаются активные действия по ликвидации последствий бедствия.

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